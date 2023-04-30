В Польше решили усилить безопасности вблизи с Калининградской областью: там появятся войска

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о действиях, направленных на укрепление государственной границы с Россией. Глава правительства посетил Бартошицы, расположенные вблизи границы с Калининградской областью.

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Об этом сообщает "Польское радио". Он отметил, что правительство уже сделало шаги для усиления безопасности в регионе.

"На всей пограничной полосе мы будем строить физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия. Также мы будем усиливать присутствие пограничной службы, всех других служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать весь этот процесс", – сказал Моравецкий.

Чиновник добавил, что присутствие польского войска в приграничных районах возобновляется. Это часть улучшения безопасности в этих регионах.

Ранее в Польше решили построить забор на границе с Калининградской областью России. Временное укрепление планируют сделать быстро.

Также Польша построила забор на границе с Беларусью. Его длина составляет почти 190 км, а высота 5 м. Забор укреплен колючей проволокой. Пограничники также планируют установить электронные шлагбаумы, датчики движения и камеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметев предложил "демилитаризировать" российский Калининград. Он убежден, что это обязательно следует сделать в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии, ведь иначе Альянс получит под боком "существенную проблему".

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