В ПАСЕ поддержали вступление Косово в организацию: что происходит

Во вторник, 16 апреля, в Совете Европы состоялось одно из ключевых голосований по вступлению Косово в организацию. На заседании ПАСЕ это решение поддержало абсолютное большинство депутатов, отклонив поправки, которые подали сербские парламентарии.

За вступление Косово в Совет Европы проголосовал 131 депутат, против – 29, еще 11 воздержались. Зал ПАСЕ встретил решение аплодисментами.

Впрочем, это не значит, что Косово немедленно станет членом организации. Окончательное решение должен принять комитет министров Совета Европы, где на предыдущих голосованиях решение набирало необходимое количество голосов. Ожидается, что финальное решение будет принято уже в середине мая.

Ряд государств-членов Совета Европы, включая Украину, не признают независимость Косово. При этом докладчик ПАСЕ Теодора Бакоянис настаивает, что членство Косово в ПАСЕ не заставляет их к такому признанию. Однако следует признать, что для Косово это станет важнейшим шагом для международного признания.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич в конце марта выступил с обращением, в котором объяснил свои слова о наступлении "трудных времен" для страны. Он отметил, что основным вызовом становится принятие Косово в Совет Европы, решение о котором будет окончательно принято в конце мая.

26 марта сербский президент Александр Вучич опубликовал в соцсетях резонансный пост, в котором намекнул на "беспрецедентные вызовы национальной безопасности Сербии". После этого в СМИ появилось немало разнообразных вариантов толкования того, что он имел в виду.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля стало известно, что Сербия расширяет военное и гражданское сотрудничество с Россией. Две страны подписали новый меморандум о здравоохранении между странами. Кроме того, было объявлено о поставках российских беспилотников Белграду.

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