Президент Сербии Вучич напугал Европу своими предупреждениями: о каких угрозах может идти речь

26 марта сербский президент Александар Вучич опубликовал в соцсетях весьма резонансный пост, в котором намекнул на "беспрецедентные вызовы национальной безопасности Сербии". В частности, прямая речь Вучича: "Трудные дни для Сербии. В этот момент нелегко говорить, какие новости мы получили за последние 48 часов" – вызвала широкую эмоциональную реакцию, включая панику.

Предупреждение Вучича привело к появлению крайне пессимистических прогнозов

Учитывая весьма широкую возможность трактовки слов президента Сербии, в СМИ появилось немало различных вариантов разъяснения того, что он имел в виду.

Наиболее резонансными, конечно, оказались прогнозы относительно двух самых неприятных и опасных сценариев. Первым вариантом, о котором стали активно упоминать, стала вероятность совершения на территории Сербии террористического акта или диверсии, учитывая повышенную опасность в Европе после теракта в российском Красногорске 22 марта этого года.

Вторым вариантом, который также начал активно продвигаться в блогосфере, стали прогнозы о том, что Сербия готовится начать войну против частично признанной Республики Косово, которую официальный Белград считает своей территорией. Следует отметить, что вероятность военного конфликта в Косово существует уже давно, а с началом полномасштабного российского вторжения в Украину эта тема очень актуализировалась.

Несмотря на то что для России война в центре Балкан была бы очень выгодна для распыления европейского единства и ресурсов, пока нет признаков подготовки Сербии к применению войск против Косово.

Вучич нуждается в полномочиях и ресурсах для борьбы с оппозицией

Исходя из этого, необходимо сосредоточиться на анализе более прозаических, а потому и более реалистичных сценариев. Здесь также можно выделить два основных варианта.

Первым объяснением может быть банальное желание Вучича решить определенные внутренние проблемы (которых немало) и усилить собственные возможности борьбы с оппозицией, активно противодействующей президенту и имеющей большую электоральную поддержку в сербской столице Белграде. Здесь можно вспомнить антиправительственные протесты зимой этого года, проходившие после местных выборов в Сербии.

Это может быть информационный вброс о подготовке якобы "государственного переворота", диверсии или даже теракта, что позволит усилить контроль в государстве в различных формах вплоть до введения чрезвычайного или военного положения.

То есть речь идет о классическом сценарии, который так любят разнообразные недемократические режимы и их идейные последователи (к которым в определенной степени можно отнести Вучича). При таком сценарии озвучивается или реализуется искусственная угроза, с которой потом руководство страны "героически" борется, требуя для этого больше властных полномочий, контроля, ресурсов и т. д.

В ООН могут вернуться к признанию Сербии виновной в геноциде в Сребренице в 1995 году

Вторым весьма вероятным вариантом того, что зашифровал президент Вучич в своем посте-предупреждении, является довольно неприятная для Сербии ситуация на дипломатическом фронте. Речь идет о возможности положительного голосования на ближайшей Генеральной Ассамблее ООН по вопросу признания событий 11 июля 1995 года в Сребренице геноцидом мусульман со стороны сербов.

Фактически это будет означать автоматическое признание Республики Сербской и сербов ответственной стороной за геноцид, со всеми возможными из этого последствиями, начиная от репутационных и заканчивая юридическими, среди которых может быть пересмотр статуса Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Следует вспомнить, что к 20-й годовщине трагедии в июле 2015 года Великобритания внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о признании резни в Сребренице геноцидом. По мнению авторов проекта резолюции, признание трагических событий в Сребренице как геноцида могло бы стать необходимым условием примирения. Однако в Совбезе Россия прогнозируемо заблокировала резолюцию. Если этот вопрос будет фигурировать на следующей Генассамблее ООН, там может хватить простого большинства голосов для принятия соответствующей резолюции.

Поэтому не исключено, что сербский президент Александар Вучич заблаговременно стремится начать внутреннюю и международную пиар-кампанию, которая, по его мнению, может помешать голосованию по событиям в Сребренице и повлиять на ситуацию. В конце концов, сербское руководство может таким опосредованным образом угрожать очередным обострением на Балканах, убеждая международное сообщество отложить этот вопрос на неопределенный срок.

В любом случае 28 марта истекает 48-часовой срок, который Вучич обозначил как время, за которое что-то выяснится. Так или иначе, но сербский президент будет вынужден объяснять публично, что он имел в виду в своем предупреждении.