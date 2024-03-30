'Мы будем готовиться': Вучич объяснил свои слова о 'трудных временах' для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу вечером выступил с обращением, в котором объяснил свои слова о наступлении "трудных времен" для страны. Он отметил, что основным вызовом становится принятие Косово в Совет Европы, решение о котором будет окончательно принято в конце мая.

Об этом пишет "Балканский обозреватель". В своем выступлении Вучич заявил о дискриминации и притеснении сербов в Косово, а также невыполнении Приштиной своих обязательств согласно ранее согласованным договоренностям.

Вучич также выразил критику в отношении тех, кто на международной арене и в регионе поддерживает присоединение Косово к Совету Европы. Он заявил, что реакция Сербии на возможное принятие Косово в Совет Европы будет решительной и обдуманной, добавив, что он воздерживается от комментариев относительно возможных действий Белграда.

"Мы продолжим обсуждать, я готов выслушать мнение Скупщины (парламента) и правительства. Мы будем готовиться и ждать", – заявил Вучич.

По словам президента Сербии, вторым вызовом есть возможное принятие на Генеральной ассамблее ООН в апреле резолюции о признании массового убийства боснийцев в Сребренице в 1995 году как геноцида. Вучич отметил, что этот вопрос был поставлен на рассмотрение по инициативе Германии и Руанды.

Отметим, что Сербия уже многие годы признает сам факт массового убийства в Сребренице, но не называет его геноцидом.

Он отметил, что хотя резолюция не будет иметь обязательной силы, возможно признание событий в Сребренице как геноцида может поднять вопрос о правомерности существования Республики Сербской, которая была образована на фундаменте геноцида.

Кроме того, он считает, что только на основе необязательного вердикта от Республики Сербской могут потребовать военных репараций.

"Западные государства хотят поставить нас в затруднительное положение. Против нас будет коллективный Запад, против Сербии плюс значительное количество мусульманских стран… Мы маленькие, все эти силы против нас, но мы будем бороться", – подчеркнул Вучич.

По мнению президента Сербии, "давление на сербский народ" возникает по трем основным причинам. Первая из которых – это военный нейтралитет Сербии. Также он считает, что это связано с подходом к конфликту в Украине: Сербия осуждает нападение на суверенную страну, однако не присоединяется к санкциям против России.

Третья причина заключается в том, что западные страны испытывают значительное давление из-за продвижения российских войск и возможных будущих политических сообщений из Москвы, которые базируются на том, что часто называют "косовским прецедентом".

"Именно поэтому необходимо вырвать все это из рук Владимира Путина как потенциального туза в его рукаве", – объяснил Вучич.

Напомним, что 26 марта сербский президент Александар Вучич опубликовал в соцсетях резонансный пост, в котором намекнул на "беспрецедентные вызовы национальной безопасности Сербии". После этого в медиа появилось немало разнообразных вариантов толкования того, что он имел в виду.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля стало известно, что Сербия расширяет военное и гражданское сотрудничество с Россией. Две страны подписали новый меморандум о здравоохранении между странами. Кроме того, было объявлено о поставках российских беспилотников Белграду.

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