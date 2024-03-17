В непризнанном Приднестровье заявили об 'атаке' на воинскую часть, Молдова официально отвергла причастность Украины. Фото и видео

В непризнанном Приднестровье заявили об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Тирасполе. Там якобы прогермели взрывы и вспыхнул пожар, вследствие чего сгорел вертолет, находившийся на аэродроме. Предварительно, никто не пострадал.

Об атаке заявило так называемое министерство госбезопасности (МГБ) ПМР. Там заявили, что около в 12:10 по местному времени (и по Киеву) 17 марта на территории одной из воинских частей Тирасполя прогремел взрыв, после вчего вспыхнул пожар.

Полет БПЛА якобы был зафиксирован со стороны "Клеверного моста".

Работают правоохранительные органы непризнанной "ПМР", возбуждено уголовное дело.

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