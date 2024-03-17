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В непризнанном Приднестровье заявили об "атаке" на воинскую часть, Молдова официально отвергла причастность Украины. Фото и видео

Анна Паскевич
Мир
2 минуты
7,0 т.
В непризнанном Приднестровье заявили об 'атаке' на воинскую часть, Молдова официально отвергла причастность Украины. Фото и видео

В непризнанном Приднестровье заявили об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Тирасполе. Там якобы прогермели взрывы и вспыхнул пожар, вследствие чего сгорел вертолет, находившийся на аэродроме. Предварительно, никто не пострадал.

Об атаке заявило так называемое министерство госбезопасности (МГБ) ПМР. Там заявили, что около в 12:10 по местному времени (и по Киеву) 17 марта на территории одной из воинских частей Тирасполя прогремел взрыв, после вчего вспыхнул пожар.

Полет БПЛА якобы был зафиксирован со стороны "Клеверного моста".

В непризнанном Приднестровье заявили об "атаке" на воинскую часть, Молдова официально отвергла причастность Украины. Фото и видео

Работают правоохранительные органы непризнанной "ПМР", возбуждено уголовное дело.

В непризнанном Приднестровье заявили об "атаке" на воинскую часть, Молдова официально отвергла причастность Украины. Фото и видео
В непризнанном Приднестровье заявили об "атаке" на воинскую часть, Молдова официально отвергла причастность Украины. Фото и видео
В непризнанном Приднестровье заявили об "атаке" на воинскую часть, Молдова официально отвергла причастность Украины. Фото и видео

Дополняется...