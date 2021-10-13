В Непале пассажирский автобус рухнул в пропасть, погибли десятки людей

Во вторник, 12 октября, в Непале пассажирский автобус упал в пропасть. В аварии погибли минимум 28 человек, еще более 10 получили травмы и были доставлены в больницу.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что у автомобиля отказали тормоза, сообщает BBC. Автобус съехал с дороги и рухнул на склон холма в районе Мугу.

На место происшествия приехали полиция, медики и спасатели. Они выводили уцелевших пассажиров из разбитого авто и выносили их личные вещи. Сколько пассажиров находилось в автобусе точно неизвестно. Полиция начала расследование аварии.

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Отмечается, что подобные аварии часто случаются в Непале. Обычно это связано с плохими дорогами или плохим техническим обслуживанием транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Житомирщине произошло ДТП, в котором погиб 14-летний подросток. Водитель скрылся с места аварии.