В Непале бурлит непогода: из-за наводнений погибли более 100 человек, затоплены дома и автомагистрали. Видео и фото

В Непале два дня сильных дождей вызвали наводнение и оползни. По состоянию на вечер 29 сентября известно о 148 погибших. Более сотни людей получили ранения, а около 65 считаются пропавшими без вести.

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Об этом пишет издание Nepali Times. Сильнее всего пострадал крупнейший город Непала и столица Катманду, там всего за два дня выпала половина среднегодового количества осадков. Погибло 49 человек.

Более 60 человек погибли в Центральном Непале, когда три дня рекордных осадков привели к выходу рек из берегов и оползням. Самый сильный дождь прошел в южном округе Лалитпур, и именно там погибло не менее 20 человек.

Согласно данным Вооруженных полицейских сил, которые занимаются поисково-спасательными работами, пропавшими без вести считаются 64 человека. Cпасти удалось около 3600 человек.

По словам местных жителей, вода затопила тысячи домов, они были вынуждены прыгать с одной крыши на другую. Спасательные бригады работали на вертолетах и ​​надувных плотах.

Большинство крупных автомагистралей, соединяющих Катманду с остальной частью страны, остаются заблокированными из-за оползней во многих местах.

Наводнение также привело к разрыву водопроводных труб и повлияло на телефонные линии и линии электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в середине сентября из-за обильных дождей ряд стран Центральной Европы накрыли масштабные наводнения. В Польше, Румынии и Чехии реки вышли из берегов, а Австрию накрыли снегопады и лавины. В Румынии разгул стихии унес жизни не менее пяти человек. Из-за непогоды повреждены тысячи домов.

– Украина предложила Чехии и Польше помощь в борьбе с последствиями наводнения. Власти страны выразили готовность немедленно отправить сотни спасателей, оснащенных специальным оборудованием.

– В Польше из-за аномального паводка как минимум в двух городах за два дня прорвало дамбу. Правительство страны объявляло состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.

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