Украина предложила Чехии и Польше помощь в борьбе с последствиями наводнения: что она предполагает

Украина предложила Польше и Чехии помощь в борьбе с наводнениями. Власти страны выразили готовность немедленно отправить сотни спасателей, оснащенных специальным оборудованием.

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Об этом в соцсети Х сообщили министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и премьер-министр Польши Дональд Туск. Страны рассмотрят предложения Киева.

"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль направил мне слова солидарности с Польшей и готовность немедленно отправить сто спасателей, оснащенных специальным оборудованием для борьбы с наводнениями. Трогательно", - написал Туск.

"Украина только что предложила нам личную и материальную помощь своих спасательных служб в преодолении последствий разрушительных наводнений", – отметил Липовский.

По словам чиновника, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал его, что президент Зеленский согласился помочь Чешской Республике.

"Я передам это предложение на экстренном заседании правительства", – отметил Липовский.

Напомним, несколько стран Центральной и Восточной Европы накрыли мощные ливни, которые привели к наводнениям. Циклон "Борис" накрыл, в частности, Чехию, Австрию и Польшу. В результате непогоды погибли, по меньшей мере 1600 человек эвакуированы.

Кроме того, обесточены сотни тысяч домохозяйств, пали деревья, разрушены линии электропередач, произошли значительные перебои в железнодорожном движении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Из-за наводнений в Польше и Чехии отменен ряд рейсов. Укрзализныця позволяет пассажирам бесплатно пересаживаться на другие рейсы в течение суток без обмена билетов, а поезда из Праги в Чоп будут ехать в объезд с небольшой задержкой.

– Одессу 15 сентября залил сильный ливень. Она превратила многие улицы города в реки, подтопила дома, парализовала движение транспорта на некоторых улицах.

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