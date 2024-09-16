Из-за аномального паводка в двух польских городах прорвало дамбы: людей эвакуируют. Видео

Шторм "Борис", прошедший в странах центральной и восточной Европы, вызвал сильные ливни и наводнения. Огромный ущерб от непогоды в частности понесла Польша, где из-за аномального паводка уже во втором городе за два дня прорвало дамбу. В понедельник, 16 сентября, правительство страны объявило состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Polsat News. Отмечается, что в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия сроком до 30 дней.

Это состояние предусматривает ограничение прав и свобод, в том числе приказ об эвакуации и запрете на пребывание в определенных местах.

Дональд Туск также подчеркнул, что на нужды пострадавших от наводнения выделят из резерва миллиард злотых.

В ближайшее время кризисный штаб должен собраться во Вроцлаве, где будет принят детальный перечень уездов и гмин, на которые распространяется чрезвычайное положение и состояние стихийного бедствия.

В частности, в Нижней Силезии в результате прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно пришлось объявить о немедленной эвакуации части города Пачкув.

В сети обнародовали видео, где показали плотину, которую прорвал сильный напор течения. Это связано с разрушением водопропускной трубы между водохранилищами.

Это уже второй прорыв дамбы в результате наводнений в Польше. Накануне, 15 сентября, в Строне-Шленски в результате была повреждена дамба на реке Моравка, в результате чего город фактически оказался под водой и был отрезан от мира.

Город понес значительный ущерб: повреждены два моста, базовые станции мобильной связи не работают, а транспортное движение затруднено. Здания вблизи реки Моравки сильно повреждены и город отрезан от электро, газо и водоснабжения.

Людей оттуда эвакуировали на вертолетах.

Оба города – Строн-Шленски и Пачкув находятся под угрозой второй волны наводнений.

По данным Polsat News, критическая ситуация в приграничном с Польшей чешском городе Острава стала одной из тем совещания кризисного штаба во Вроцлаве с участием премьер-министра Дональда Туска. В Острове прорвало дамбу в месте слияния рек Одер и Опава, чешские службы пытаются остановить напор воды. В Польше следят за ситуацией в Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина предложила Чехии и Польше помощь в борьбе с последствиями наводнения. Власти страны выразили готовность немедленно отправить сотни спасателей, оснащенных специальным оборудованием.

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