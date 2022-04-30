В НАТО заявили, что не видят военной угрозы для Молдовы

В НАТО заявили, что военных рисков для Молдовы на данный момент нет. Однако провокации с целью дестабилизации ситуации в Приднестровье могут продолжаться.

Ранее там были зафиксированы взрывы. Об этом в интервью румынскому изданию Digi24 заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Мы не видим неминуемых военных рисков в отношении Молдовы. Вместо этого мы ожидаем провокационных действий, действий под чужим флагом… Можно сказать, что попытки дестабилизировать ситуацию будут продолжаться", — сказал Джоана.

Замгенсека НАТО отметил, что целью этих действий будет не столько давление на Республику Молдова, а создание трудностей украинским силам на западе Украины и в Одесской области.

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"Вот почему мы крайне осторожны в своей поддержке и в отношении стран, находящихся под таким давлением, но, повторяю, мы не видим неминуемых рисков военного характера для Республики Молдова в данный момент", - добавил он.

Напомним, российские пропагандистские медиа и власти самопровозглашенной ПМР сообщили, что "Министерство госбезопасности" в Тирасполе обстреляли из гранатометов. На фото, опубликованных в соцсетях, видны тубусы от гранатомета и последствия обстрела.

Разведка Украины заявила, что взрывы в Приднестровье являются провокацией, которую организовала ФСБ России для нагнетания и наращивания антиукраинских настроений. А в Генштабе ВСУ считают, что РФ хочет привлечь боевиков из непризнанного региона к войне. Президент Молдовы Майя Санду ответственность за атаки возложила на силы внутри региона, неконтролируемого конституционными властями.

26 апреля в Приднестровье заявили о двух взрывах в поселке Маяк, а 27 апреля стрельба произошла снова – на этот раз возле села Колбасна, где базируются крупные артиллерийские склады. Так называемые власти Приднестровья заявили, что над населенным пунктом были замечены несколько дронов, которые якобы были запущены с территории Украины.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ намерена "раскачать" ситуацию в Приднестровье. По словам чиновника, власть Молдовы должна сотрудничать с Украиной, чтобы избежать "визита" оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после серии взрывов в Приднестровье люди массово уезжают из так называемой ПМР на подконтрольную Молдове территорию. На выезде из непризнанной республики образовались необычно огромные пробки.