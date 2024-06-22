В NASA снова отложили возвращение на Землю корабля Boeing Starliner из МКС: названа причина

Аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов вторично отложило возвращение на Землю космического корабля Boeing Starliner. Новая дата возвращения Starliner не названа. Аппарат остается пристыкованным к Международной космической станции, где он "хорошо работает".

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Возвращение отложено, чтобы дать экипажу "дополнительное время" для поиска и изучения проблем, из-за которых во время перелета корабля к МКС происходили "нештатные ситуации". Об этом сообщили в NASA, добавив, что новый срок возвращения будет объявлен отдельно.

В настоящее время в NASA предполагают, что возвращение состоится после двух выходов экипажа в открытый космос. Они назначены на 24 июня и 2 июля. Цели выхода в космос не названы; очевидно, астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс будут искать в двигателях причины возникновения нештатных ситуаций во время полета корабля до МКС.

"Мы не спешим и соблюдаем стандартную процедуру управления миссией. Starliner хорошо работает на орбите, когда он пристыкован к космической станции", – отметил глава совместной программы NASA и Boeing по сертификации Starliner Стив Стич.

Считается, что отстыковка Starliner от МКС и возвращение корабля на Землю являются самыми сложными этапами испытательной миссии космического корабля.

Как сообщал OBOZ.UA, Boeing Starliner только с третьей попытки и длительными задержками стартовал со станции космических сил на мысе Канаверал и за сутки успешно добрался до МКС. Однако во время 24-часового перелета у космического корабля произошло четыре аварийных утечки гелия и пять неисправностей в 28 маневренных двигателях.

Поэтому дату возвращения, первоначально назначенную на 14 июня, перенесли на 26 июня. Теперь перенесена и она.

Если совместная миссия NASA и Boeing завершится успешно, Boeing (потративший на Starliner шесть миллиардов долларов) станет вторым после SpaceX частным предприятием, работающим по подрядам NASA. Агентство планирует поручить Starliner переправлять грузы и астронавтов на МКС.

В Boeing заявили, что "рассматривают это не как задержку, а как привилегию остаться на станции и проделать больше работы". По словам главы миссии в Boeing Марка Хаппи, необходимо больше времени, чтобы выяснить, почему происходили внештатные утечки гелия и почему некоторые двигатели самостоятельно отключались во время стыковки.

Ожидается, что возвращение аппарата на Землю будет продолжаться около шести часов и приземление состоится в пустыне штата Юта, Нью-Мексико.

А тем временем NASA показало на видео погружение в черную дыру.

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