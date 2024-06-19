Возвращение на Землю стартовавшего с третьей попытки Starliner перенесено

Возвращение космического корабля Boeing Starliner с Международной космической станции, где аппарат в рамках программы NASA проходит испытание, перенесен. Возвращение Starliner, возможно, состоится 26 июня, однако и эта дата не является окончательной.

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Об этом заявил глава программы NASA по испытанию Boeing Starliner Стив Стич. В целом в рамках испытания корабль от Boeing может быть пристыкован к МКС максимум 45 дней, поэтому и возвращение, которое предварительно перенесли на 26 число, может затянуться даже на месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, Boeing Starliner только с третьей попытки и длительными задержками стартовал со станции космических сил на мысе Канаверал и за сутки успешно добрался до МКС. Однако во время 24-часового перелета у космического корабля произошло четыре аварийных протечки гелия и пять неисправностей в 28 маневренных двигателях.

"Новая задержка Starliner должна дать нашей команде астронавтов немного больше времени, чтобы просмотреть данные, сделать определенный анализ и убедиться, что мы действительно готовы вернуться домой", – отметил Стив Стич.

Это последнее в серии испытание специалистами NASA аппарата от Boeing. После него ожидается, что агентство сертифицирует этот корабль для своих полетов и, в частности, для коммерческих миссий на МКС.

В Boeing заявили, что "рассматривают это не как задержку, а как привилегию остаться на станции и проделать больше работы".

"Мы всегда говорили, что это пробный полет. Мы собираемся научиться некоторым вещам. Вот мы и остаемся, чтобы учиться", – в свою очередь сказал глава миссии в Boeing Марк Наппи.

Он добавил, что необходимо больше времени, чтобы выяснить, почему происходили внештатные протечки гелия и некоторые двигатели самостоятельно отключались во время стыковки.

Ожидается, что возвращение аппарата на Землю будет продолжаться около шести часов и приземление состоится в пустыне штата Юта, Нью-Мексико.

Кстати, ранее NASA показало на видео погружение в черную дыру.

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