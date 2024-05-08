Помог суперкомпьютер: NASA показало на видео погружение в черную дыру

На суперкомпьютере NASA создали иммерсивную визуализацию, показывающую, что происходит в черной дыре. Благодаря новому видео можно проникнуть в сверхмассивный космический объект.

Виртуальный полет показывает множество интересных эффектов, пишет сайт NASA. Симуляция отслеживает, как камера приближается, коротко вращается по орбите и пересекает горизонт событий – точку невозвращения – гигантской черной дыры.

"Моделирование этих процессов помогает увязать математическую теорию относительности с реальными последствиями во Вселенной", – говорит создатель визуализаций Джереми Шниттман, астрофизик из Центра космических полетов им. Годдард НАСА в Гринбелте (штат Мэриленд).

"Я смоделировал два разных сценария: один, где камера – дублер отважного астронавта – просто не долетает до горизонта событий и вылетает назад, и второй, где она пересекает границу и соответственно обрекает себя", – рассказывает ученый.

Визуализации доступны в разных формах. К примеру, 360-градусные видео позволяют зрителям посмотреть все вокруг во время путешествия, тогда как другие воспроизводятся плоскими картами неба.

Для создания визуализаций Шниттман объединился с коллегой, ученым Годдардом Брайаном Пауэллом, и использовал суперкомпьютер Discover в Центре моделирования климата NASA.

Проект сгенерировал около 10 терабайт данных – что эквивалентно примерно половине текстового контента Библиотеки Конгресса – и занял около 5 дней, работая всего на 0,3% из 129 000 процессоров Discover. На обычном ноутбуке такая же работа заняла бы больше десяти лет.

Пункт назначения – сверхмассивная черная дыра, масса которой в 4,3 миллиона раз превышает массу Солнца, что эквивалентно монстру, расположенному в центре нашей галактики Млечный Путь.

"Черные дыры звездной массы, содержащие до 30 масс Солнца, имеют гораздо меньшие горизонты событий и более сильные приливные силы, которые могут разорвать на приближающиеся части объекта еще до того, как они достигнут горизонта", - добавил ученый.

Это потому, что гравитационное тяготение на конце объекта ближе к черной дыре – гораздо сильнее, чем на другом конце. Попадающие в дырку объекты растягиваются, как лапша, и этот процесс астрофизики называют спагетификацией.

Горизонт событий смоделированной черной дыры составляет примерно 25 миллионов километров или около 17% расстояния от Земли до Солнца.

Плоское закрученное светящееся облако горячего газа называется аккреционным диском, окружает его и служит визуальным ориентиром во время падения. Так же, как и светящиеся структуры, называемые фотонными кольцами, которые образуются ближе к черной дыре из света.

Завершает картину звездное небо, видно из Земли.

Ранее OBOZ.UA писал, что астрономы обнаружили самый яркий объект во Вселенной – его свет летел на Землю более 12 млрд лет. Объект имеет черную дыру и поглощает эквивалент одного Солнца каждый день.

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