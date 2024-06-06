Boeing с третьей попытки и после месяцев задержек запустил в космос Starliner с астронавтами NASA. Фото

Космическая капсула Boeing Starliner с третьей попытки и длительными задержками, но все же поднялась со станции космических сил на мысе Канаверал. Экипаж состоит из двух астронавтов NASA.

Капсула достигла орбиты примерно через двенадцать минут. Следующие 25 часов астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс пробудут там, к моменту, когда Starliner автономно пристыкивается к переднему порту модуля Harmony станции примерно в обед 6 июня, и будут оставаться в орбитальной лаборатории около недели, пишет NPR.

Эта миссия знаменует собой первый случай, когда коммерчески построенная капсула перевозит людей и запланированную стыковку к станции. Это была третья попытка запуска Starliner. В субботу обратный отсчет был остановлен, когда осталось менее четырех минут. Виной тому была проблема с бортовыми компьютерами, управляющими запуском. Поставщик ULA заменил блок питания в системе и разрешил его для запуска в среду. Предыдущая попытка запуска была в прошлом месяце – ее отменили из-за неправильной работы клапана на верхней ступени ракеты Atlas V Centaur.

Устраняя эту проблему, Boeing обнаружил еще одну: утечку гелия. Газ используется в силовой системе Starliner. После просмотра данных NASA было уверено, что Boeing сможет успешно выполнить миссию.

Однако уже во время полета утечка гелия произошла снова. Астронавты вручную закрыли клапаны, сейчас специалисты пытаются найти источник утечки. Без гелия аппарат не сможет выполнять маневров сближения и стыковки, а также сойти с орбиты – используется для наддува баков движущей системы, пишет телеграмм канал alphacentaurichannel.

Но надеемся, что эта третья попытка действительно удастся. Теперь, когда Уилмор и Уильямс запустили Starliner, он отправляется в первый полет, испытывая его в преддверии операционных миссий для NASA.

"Двое смелых астронавтов NASA уже на пути к этому историческому первому испытательному полету совершенно нового космического корабля. Старлайнер Boeing знаменует собой новую главу американских исследований. Полет человека в космос – это смелая задача, но именно поэтому она стоит того. Это волнующее время для NASA, наших коммерческих партнеров и предстоящего исследования", – сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Уиллмор и Уильямс опробуют ключевые системы Starliner во время его стыковки с космической станцией, включая жизнеобеспечение и связь. Хотя космический корабль в сущности может летать сам, дуэт проверит ручное управление транспортным средством, когда он приближается к орбитальному форпоста.

Экипаж проведет на борту станции около недели с запланированной посадкой под куполом парашютов на юго-западе США. Команды NASA и Boeing проанализируют данные этого полета, прежде чем сертифицировать транспортное средство для выполнения операций.

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