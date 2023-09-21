В Нагорном Карабахе ликвидировали замкомандующего "миротворческих" сил России: его авто расстреляли

В непризнанном Нагорном Карабахе был ликвидирован заместитель командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работ Ковган Иван Васильевич. Капитана 1-го ранга убили 20 сентября 2023 года.

Российский автомобиль УАЗ, где находился Ковган, расстреляли. РосСМИ пишут, что россиянин погиб за три дня до своего 53-го дня рождения.

Штатная должность Ивана Ковгана – заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе (г. Гаджиево Мурманской области РФ).

Офицер Северного флота страны-агрессора Андрей Лузик поплакался, что Ковган "был военным моряком, а погиб в горах от предательской пули".

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Добавим, что 20 сентября, в день "демилитаризации" Ковгана, так называемые власти Нагорного Карабаха приняли предложение "миротворческой миссии" РФ и объявили о договоренности с Азербайджаном прекратить боевые действия. Этот режим вступил в силу с 13:00 среды. Фактически, "республика Арцах" капитулировала.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Армении на фоне этих событий вспыхнули протесты, зафиксированы стычки с полицией. Люди требовали отставки правительства.

– Детальнее о самой большой эскалации в Нагорном Карабахе с 2020 года читайте в материале по ссылке.

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