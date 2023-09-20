В Армении продолжаются протесты на фоне ситуации в Нагорном Карабахе: Пашиняна хотят отстранить от власти

В среду, 20 сентября, в Армении продолжаются протесты против решения правительства относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Между участниками акции протеста и полицейскими начались стычки.

Об этом сообщает News.am. По информации издания, вечером ситуация у здания правительства Армении накалилась (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Правоохранительные органы обвиняют участников протеста в совершении незаконных действий. Также они объявили о готовности применить специальные средства.

"Будь ты проклята, империя зла!", – кричат протестующие и забрасывают полицейских у здания правительства камнями и бутылками.

Видео дня

"Из-за вас погибли наши дети, но мы не будем убивать ваших…но и простить это не сможем", – добавляют они.

После стало известно, что у Дома правительства Армении ранен один из протестующих. Силовики начали задержания.

Кроме того, стало известно, что оппозиционные партии Армении разработали программу действий, которая приведет к смене власти в стране и для ее реализации планируется создать Национальный комитет.

Как заявил представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, вчера состоялось совещание с участием практически всех оппозиционных политических сил Армении для обсуждения дорожной карты для выхода из ситуации.

"В двух вопросах достигнуто взаимопонимание и есть решение. Во-первых, для руководства народным движением, борьбой следует создать орган, который возьмет на себя ответственность, поведет за собой людей и доведет борьбу до победного конца. Это будет Национальный Комитет. Во- вторых , мы разработали программу действий, шагов, которые приведут к отставке правительства зла. Парламентская оппозиция в рамках этой программы воспользуется возможностью начать процедуру импичмента. Национальный комитет в короткий срок с этой площадки представит свою программу действий", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Аналитики ISW отметили, что РФ теряет влияние в Нагорном Карабахе и вряд ли бросит туда силы на фоне войны против Украины. Москва демонстративно "бросила" своих союзников.

– Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверен, что РФ просто сдаст Армению, поскольку часто бросает своих партнеров и не выполняет обязательства. По его словам, сегодня Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в боях в Нагорном Карабахе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!