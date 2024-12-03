В Молдове обнаружили обломки неизвестного дрона: полиция проводит расследование. Фото

На территории Молдовы после очередной российской атаки БПЛА по Украине обнаружили обломки "неизвестного" дрона. Детали беспилотника нашли недалеко от села Подгорены в Оргеевском районе.

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На данный момент специалисты изучают найденные обломки. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Молдовы.

По информации правоохранителей, обломки неизвестного дрона обнаружили 3 декабря около 9:00 утра. Информацию о находке полицейские немедленно передали компетентным органам, а в районе падения дрона ограничили доступ граждан.

Также в полиции проинформировали, что на месте происшествия работают все специализированные службы. В свою очередь работники технико-взрывной части Технико-уголовно-судебно-медицинского центра собираются комплексно обследовать обломки БПЛА.

Стоит отметить, что в течение ноября на территории Молдовы было обнаружено четыре беспилотника: в районах Каушаны, Криулень, Рышканы и в муниципии Кишинёв.

Кроме того, молдавские СМИ сообщали, что 17 ноября во время массированного ракетного удара по Украине над территорией Молдовы пролетели две ракеты. Российские смертоносное оружие заметили жители села Русены Единецкого района.

Напомним, Молдова планирует закупить две современные радарные системы, которые смогут распознавать и уничтожать беспилотники. Эти системы станут частью противовоздушной обороны страны.

Ранее министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и ударные беспилотники нарушили воздушное пространство государства во время массированного комбинированного удара России по Украине утром 17 ноября. Действия россиян в Кишиневе "решительно осуждают".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 ноября на территории Молдовы обнаружили БПЛА, который пересек границу страны и упавший на ее территории за три дня. По информации правоохранителей, беспилотник обнаружили у села Кошерница в Криулянском районе.