В Молдове нашли третий беспилотник за три дня: Санду призвала закупать радары

Во вторник, 12 ноября, на территории Молдовы обнаружили еще один беспилотник. Это уже третий БПЛА, пересекший границу республики и упавший на ее территории за последние три дня.

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Об этом пишет издание News Maker. О найденном дроне сообщил генеральный инспекторат полиции Молдовы.

По информации правоохранителей, беспилотник обнаружили у села Кошерница в Криулянском районе. В настоящее время на месте работают специалисты.

Два дня назад, 10 ноября, после атаки России на Украину на территории Молдовы обнаружили два беспилотника: в Каушанском и Рышканском районах. Министерство иностранных дел осудило нарушение воздушного пространства страны.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что эти беспилотники не опасны для граждан. Вместе с тем, она подчеркнула, что необходимо продолжить закупать радары, чтобы защитить страну и каждого молдаванина.

Напомним, 10 ноября, в Молдове заявили о падении "неизвестного" дрона. На место сразу отправились экстренные службы. Район, где местные жители обнаружили опасную находку, полиция закрыла для гражданских. Дрон идентифицировали как фальш-цель, которые войска РФ в последнее время запускают одновременно с "Шахедами".

Всего в ночь на 10 ноября украинско-молдавскую границу пересекли по меньшей мере две воздушные цели. Канал monitor в 04:48 утра сообщил о том, что неизвестный дрон залетел на территорию Молдовы в районе населенного пункта Ямполь, а в 05:17 известил еще два БпЛА, которые залетели в районе населенного пункта Колосово.

Как сообщал OBOZ.UA, в Молдове российскому послу вручили ноту протеста из-за вмешательства в выборы и падения дронов. Кишинев "решительно осуждает" нарушение воздушного пространства Молдовы российскими дронами во время недавних российских атак на Украину.

"Компетентные органы нашей страны располагают четкой информацией о том, что беспилотники запустила Российская Федерация. Посла предупредили, что такие агрессивные вылазки являются серьезным нарушением и недружественным жестом РФ, поскольку эти дроны несут угрозу жизни граждан", – отметили в МИД Молдовы.

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