В Молдове подтвердили нарушение воздушного пространства ракетами и дронами РФ: как отреагировали в МИД. Видео

В Молдове официально подтвердили, что российские ракеты и ударные беспилотники нарушили воздушное пространство государства во время массированного комбинированного удара России по Украине утром 17 ноября. Действия россиян в Кишиневе "решительно осуждают".

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Об этом сообщил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на своем аккаунте в социальной сети Х. Он также опубликовал видео, на котором слышны звуки пролетающих на низкой высоте ракет или дронов.

Глава МИД подчеркнул, что взрывы около границы Молдовы и Украины и пролет БПЛА и ракет на низкой высоте над населенными пунктами страны "подчеркивают риски" для жителей Молдовы от войны, которую ведет Россия.

"Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и беспилотниками, нацеленными на критически важную инфраструктуру Украины сегодня. Взрывы вблизи нашей границы и наблюдения низколетящих беспилотников над деревнями подчеркивают риски для наших людей от жестокой войны России", – написал Попшой.

12 ноября на территории Молдовы обнаружили уже третий БПЛА, который пересек границу страны и упавший на ее территории за три дня. По информации правоохранителей, беспилотник обнаружили у села Кошерница в Криулянском районе.

А 10 ноября, после атаки России на Украину на территории Молдовы обнаружили два беспилотника: в Каушанском и Рышканском районах.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что эти беспилотники не опасны для граждан. Вместе с тем, она подчеркнула, что необходимо продолжить закупать радары, чтобы защитить страну и каждого молдаванина.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. Враг направил на украинские города и села около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 средств воздушного нападения врага, захватчики целились прежде всего по энергетике, погибли.

– Европейские партнеры Украины "решительно осудили" очередной российский ракетный удар. Террористические действия оккупантов политики назвали "жестокими и неприемлемыми".

– Российская массированная атака на энергетическую инфраструктуру Украины привела к отключениям электроэнергии во многих регионах. Экстренные отключения были введены в Киевской, Одесской, Волынской, Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях, однако уже вернули свет.