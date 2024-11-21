Молдова хочет приобрести современные системы наблюдения и уничтожения беспилотников

Молдова, воздушное пространство которой все чаще нарушают российские БПЛА во время атак на Украину, планирует закупить две современные радарные системы, которые смогут распознавать и уничтожать беспилотники. Эти системы станут частью противовоздушной обороны страны.

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Об этом сказал министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в четверг, 21 ноября, передает tv8.md. По его словам, для обеспечения полного мониторинга неба стране нужны еще пять систем ПВО, включая не только средства наблюдения, но и поражения воздушных целей.

Недавно на вооружении Молдовы появился радар французского производства, однако его недостаточно.

"Мы ищем возможности приобретения новых систем, которые позволят нам вовремя обнаруживать и оповещать граждан о возможной опасности. Контракт уже заключён, мы находимся в процессе закупок и доставки. Позже я выступлю с подробностями, однако не буду говорить о технических данных, поскольку их могут использовать недоброжелатели", – сказал он.

По словам министра, речь идет о двух системах – наблюдения и уничтожения.

"Это достаточно сложные установки, их работа комплексная, начиная с орудий, пулеметов и до ракет разных типов. Она многофункциональна и требует серьезных инвестиций", – отметил Носатый.

Ранее министр обороны признал, что имеющиеся радары не имеют возможности идентифицировать дроны из-за их малой отражающей поверхности.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и ударные беспилотники нарушили воздушное пространство государства во время массированного комбинированного удара России по Украине утром 17 ноября. Действия россиян в Кишиневе "решительно осуждают".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 ноября на территории Молдовы обнаружили уже третий БПЛА, который пересек границу страны и упавший на ее территории за три дня. По информации правоохранителей, беспилотник обнаружили у села Кошерница в Криулянском районе.

А 10 ноября, после атаки России на Украину на территории Молдовы обнаружили два беспилотника: в Каушанском и Рышканском районах.