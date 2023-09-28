В Молдове обломки ракеты обнаружили в озере: их изучением занимаются специалисты. Фото

В Молдове в озере Хабовец возле села Фырлэдены обнаружили обломки ракеты. Сейчас правоохранительные органы и саперы занимаются изучением обломков.

На месте происшествия введены специальные меры для защиты местного населения от опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Молдовы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ведомстве отметили, что взрывной компонент ракеты может находиться на дне озера. В настоящее время доступ людей на территорию запрещен, охрану периметра обеспечивает полиция. На месте происшествия работают национальная полиция, пограничная полиция и саперы.

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Взрывотехники изучают оптимальный вариант по удалению боевой части ракеты из озера. В свою очередь специалисты в области гидротехники приступили к сливу воды из озера, чтобы облегчить работу специалистов-пиротехников.

Также в ведомстве заявили, что на месте присутствует министр внутренних дел Адриан Эфрос. Он лично захотел убедиться, что местные жители и сотрудники системы внутренних дел действуют безопасно.

В МВД заверили, что опасности для населения нет, территория изолирована, а первые дома находятся на расстоянии 1 километра от зоны, где обнаружили обломки ракеты.

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