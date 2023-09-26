'Это произошло из-за войны, которую развязала Россия': Санду прокомментировала падение обломков ракеты С-300 в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на падение обломков ракеты С-300 на территорию Приднестровья во время атаки РФ на Одесскую область. Она отметила, что причиной этого инцидента стала война, развязанная Россией против Украины.

Об этом Санду сказала в эфире программы "Новая неделя с Анатолием Голя" на телеканале TV8 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Это произошло из-за войны. Бомбы и ракеты падают, потому что в Украине идет война, которую развязала Россия. Это всем понятно", – подчеркнула она.

По словам президента, Молдова сейчас не может провести расследование обстоятельств падения обломков в селе Кицканы, так как эту территорию контролирует самопровозглашенная "ПМР". Представителей конституционных органов власти туда не допускают.

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"У меня та же информация, о которой говорили в министерстве обороны и в других государственных институтах. Мы не можем проверить на месте, что там произошло, поскольку это случилось в приднестровском регионе", – сказала Санду.

Напомним: ночью 25 сентября в Приднестровье упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Их обнаружили на огороде одного из жителей села Кицканы. На место ЧП прибыли местные силовики и саперы.

Кишинев отправил в Кицканы своих военных наблюдателей из состава Совместных миротворческих сил. Отмечается, что пока не установлена, какой стране принадлежала упавшая ракета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 25 сентября Россия снова атаковала Одесскую область. Были повреждены припортовая инфраструктура, зернохранилища, возник пожар в недействующей гостинице возле морского порта. Вследствие обстрела погибли два человека.

Враг применил 19 дронов Shahed-136/131, а также 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые – "Оникс". Силам ПВО удалось сбить 30 из 33 вражеских целей.

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