В Приднестровье упали обломки ракеты С-300: все подробности, фото и видео

В Приднестровье ночью 25 сентября, когда Россия атаковала Одесскую область Украины, упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Металлические конструкции "приземлились" на огороде одного из жителей села Кицкань.

Так называемые власти непризнанной ПМР заявили, что ракета не взорвалась, поэтому еще представляет опасность. Об этом сообщили местные издания, публикуя также видео с места происшествия (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

От приднестровского села на левом берегу Днестра до Одессы, которую ночью РФ атаковала ракетами и дронами-камикадзе, меньше 100 км.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии "республики" Олег Беляков подтвердил местным СМИ, что в населенном пункте обнаружили обломки ракеты С-300 советского образца.

Видео дня

"После взрыва, который слышали жители с. Кицкань, Тирасполя и Бендер примерно в час ночи, на территорию Приднестровья упали обломки ракеты С-300. Сам взрыв был в воздухе", – заявил он.

В частности, уточнил, что остатки ракеты оказались на огороде домовладения по улице Юности. Пострадавших и повреждений нет.

"Боевая часть ракеты вошла в почву, но не разорвалась. Вопрос будет обсуждаться в ОКК, поскольку Кицкань относятся к Зоне безопасности", – пояснил чиновник.

Журналисты говорят, мол, обратились за комментариями к так называемому бюро реинтеграции, но ответ "пока не получили".

Со своей стороны очевидец происшествия на видео рассказал, что в общем видел несколько частей обломков, одна из которых – "метра три" в длину и большого диаметра. Мужчина также показал металлические элементы, найденные на огороде.

Как сообщал OBOZREVATEL, после ночной российской атаки на Одесщину 13 сентября обломки дрона обнаружили на территории Румынии. Их разбросало на десятки метров. Мониторинговые каналы указывали, что это были обломки "Шахеда", который пытался атаковать украинский Измаил.

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