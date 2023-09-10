Поверенного РФ вызвали в МИД Румынии из-за падения обломков дронов

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах РФ после обнаружения на румынской территории обломков дрона. Новые фрагменты БПЛА обнаружили в районе румынского села Плауру 9 сентября.

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Об этом говорится в заявлении румынского МИД, обнародованном 10 сентября. В ведомстве отметили, что накануне государственный секретарь Румынии Юлиан Фото встретился с российским дипломатом, чтобы передать ему "протест Румынии против нарушения румынского воздушного пространства".

Фото "твердо попросил российскую сторону прекратить действия, направленные против украинского населения и инфраструктуры, в частности те, которые угрожают любым образом безопасности румынских граждан в регионе", заявили в МИД Румынии.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу после падения новых обломков беспилотника на румынскую территорию. Он заявил, что инцидент указывает на недопустимое нарушение воздушного пространства страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 4 сентября во время массированной атаки России на Одесщину часть дронов-камикадзе упала и сдетонировала на территории Румынии. Упавший БПЛА атаковал Измаильский порт на реке Дунай.

– Президент Румынии отрицал падение "шахедов" и заявлял, что "ни один беспилотник" или его часть не достигали румынской границы.

– В МИД Украины отметили, что Румыния взяла паузу для исследования ситуации.

– 6 сентября в минобороны Румынии признали, что части российского дрона упали на их территории. В стране решили ужесточить меры безопасности.

– Столтенберг заявил, что падение "шахеда" не указывает на преднамеренные действия со стороны РФ.

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