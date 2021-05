В США неизвестные расстреляли людей в ресторане: есть погибшие и десятки раненых

В городе Майами (Флорида, США) в воскресенье, 30 мая, трое неизвестных открыли огонь по толпе людей в банкетном зале. Были убиты по меньшей мере два человека, около 25 – ранены.

Об этом сообщил Fox News.

Alex Lanires works in the shopping center — he says it was a matter of time before something happened at this banquet hall. pic.twitter.com/eWTFDLxdFG