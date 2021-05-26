В США работник ж/д станции расстрелял коллег: погибло 9 человек

На железнодорожной станции Сан-Хосе в Северной Калифорнии (США) в среду, 26 мая, сотрудник службы общественного транспорта Сэмюэл Кэссиди устроил стрельбу по коллегам. В результате погибли 9 человек, а стрелок покончил с собой.

По заявлению шерифа округа Санта-Клара, стрельба началась около 6:34 утра по тихоокеанскому времени возле авеню 100 W. Younger в центре города, передает NBC News.

Источники журналистов рассказали, что открывший огонь Кэссиди, сотрудник Транспортного управления (VTA) долины Санта-Клара, застрелился на месте происшествия.

"Это ужасный день для нашего города и трагический день для семьи VTA", – сказал мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо.

Отмечается, что стрельба произошла в центре управления станции легкорельсового транспорта VTA, которая предоставляет автобусные и железнодорожные перевозки. Она находится недалеко от главного аэропорта города.

Председатель правления VTA Гленн Хендрикс заявил, что гордится работниками, которые продолжали исполнять свои обязанности после инцидента.

Сан-Хосе с населением около 1 миллиона человек находится в Кремниевой долине – глобальном центре технологических инноваций, где располагаются штаб-квартиры некоторых из крупнейших технологических компаний Америки.

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