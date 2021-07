В Лондоне затопило метро и множество домов. Фото и видео непогоды

Проливные дожди спровоцировали в Лондоне масштабный потоп. Затопленными оказались несколько станций метро и многие подвалы домов.

Об этом сообщает ВВС. Издание подчеркивает, что также непогода привела к блокированию движения на некоторых трассах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Так, пострадало шоссе А12 и часть Северного кольцевого. На некоторых других наблюдались большие пробки.

Видео дня

Кроме того, были закрыты восемь подземных станций метро и одна наземная.

Один из жителей города подчеркнул, что из-за наводнения невозможно было передвигаться по тротуару, а чтобы сесть на автобус приходилось погружаться по колено в воду. "Это канал, а не дорога", – прокомментировал он ситуацию.

Еще один 28-летний житель Лондона сказал, что не видел ничего подобного в своем городе.

#londonflooding had to drive through this in Addington earlier, drain was overflowing and the whole road had surface water pic.twitter.com/FQGfsKVEM5 — Rose Wilford 💙 (@rose27_ox) July 25, 2021

A13 when the all hell broke loose #LondonFlooding pic.twitter.com/zs6opIdS4K — Copernikus (@CopernicusNic1) July 25, 2021

Shouldn't the water be UNDER Tower Bridge? 😱

Stay safe everyone. #LondonFlooding https://t.co/kFUgpnAi6f — Rachel Worthington🔶️ (@RachelJWorth1) July 25, 2021

Британская столица уже не первый раз страдает от непогоды в этом месяце. Ранее потоп произошел в начале июля, когда город за день накрыло месячной нормой осадков. Также стихия бушевала и в середине месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае из-за наводнения была разрушена плотина и оказалось затопленным метро. Тогда заявляли о гибели более 10 человек.