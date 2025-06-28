Социологические опросы предсказуемо фиксируют рост количества украинцев, которые выступают за "компромиссное" завершение войны и за прекращение огня по линии разграничения российских и украинских войн. Воевать до выхода на границы 1991 года или хотя бы на линию 23 февраля 2023 года желает не более 20 процентов населения. Следовательно, склонность к компромиссам очевидна.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Але навіть задавати українцям такі питання означає маніпулювати їхньою свідомістю. Тому що компроміси при закінченні війни чи перемирʼя по лінії розмежування військ існують виключно у фантазіях. І немає жодного значення, чи це фантазії так званого "простого українця" чи це фантазії Дональда Трампа.

Тому я задавав би людям абсолютно інші – реалістичні – питання. Чи готові вони до виведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей із подальшою демілітаризацією України, її русифікацією та забороною українських національно-демократичних партій та української церкви на "вільній" території України? Чи розглядають вони можливість ліквідації Української держави із приєднанням її території до Росії? Перше – те, що ворог пропонує, друге – те, чого він прагне.

І якщо люди не бажають капітуляції, треба чесно сказати їм, що їхнє життя минатиме у довгій війні. І жодні фантазії із неіснуючими опціями виходу з конфлікту не скасують цієї простої істини.