В Китае наводнение разрушило плотину и затопило метро: погибли более 10 человек. Фото и видео

В Китае не менее 12 человек погибли и пятеро пострадали в результате наводнений. К ним привели проливные дожди в стране.

Как сообщает телеканал CGTN, больше всего пострадала провинция Хэнань. Из-за стихии было затоплено метро и разрушена дамба (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Власти уточняют, что в Чжэнчжоу 20 июля под воду ушел поезд в тоннеле метро. Там пришлось эвакуировать около 500 человек. Также недалеко от этого города была разрушена плотина.

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В регионе объявили первый уровень чрезвычайной ситуации, а аэропорт Чжэнчжоу прекратил принимать рейсы.

К спасательным операциям привлекли более 6 тысяч военных и пожарных. Всего в провинции были эвакуированы более 100 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатолог Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ в Германии предупредил об опасности того, что аномальные дожди станут привычным явлением в Европе. Причиной тому он называет глобальные изменения климата.