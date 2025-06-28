В 2014-м году я вылетал последним рейсом из украинского Симферополя в Киев. В тот день в аэропорту уже были так называемые "зеленые человечки", которые стояли по периметру заезда и проверяли авто, которые заезжали на парковку. Мои друзья, которые имели билеты на следующий день, добирались в Киев уже поездом.

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Далее текст на языке оригинала.

В той момент Путін розказував усьому світу, що "це не ми".

За кілька місяців він розповідатиме, що і в Донбасі ніяких росіян не було, а на танки пересіли рядові шахтарі, яких дістав "неонацистський Київ".

Потім було збиття MH17. І Путін знову брехав.

І далі можна було б рік за роком спостерігати постійні окозамилювання у питаннях, в яких Росія виглядала погано. З "новічком", з кібератаками по світу, з впливом на вибори, з вбивством Навального врешті-решт.

Але кожного разу, дивлячись саме на таку брехливо-цинічну Росію, знаходились сторони, які бачили у цих діях нормальність і силу. І, можливо, ставлячи себе на місце Путіна, не просто виправдовували його дії, а щиро захоплювались образом злого генія сучасності.

Врешті-решт, світ скотився до ситуації, коли в принципі правда нікому не потрібна. Бо почав спрацьовувати принцип: краще не сваритися з неадекватом, підлаштовуючись під ситуацію, яка вигідна і йому, і тобі. Так частина світу знову пішла на компроміси з Путіним, який за останній рік суттєво посилив своє міжнародне визнання, друга частина так само йде на компроміси з Трампом, прогинаючись під лідера Білого Дому так, як ніколи раніше.

Що ж – ситуація вимагає комформізму і лояльності. Бо таке життя – краще глибоко до землі вклонитися перед великою білою людиною, замість того, щоб самому багато і важно працювати і стати рівносильним гравцем.

До чого я пишу цей, можливо, довгий і дивний пост?

Мабуть, це просто реакція на усі сьогоднішні почуті спічі про "Трампа-татка", про перемоги, яких нема, і про гроші, які не відомо чи наповнюватимуть бюджет НАТО. Гарний образ "потьомкінських дєрєвєнь", які завжди будувала Росія, тепер починає вкорінюватися в країнах, на яких ми ще недавно хотіли бути схожими. Повітряні замки. Бажане, а не дійсне. Цитати, за якими в сотий раз, звучить свята простота.

Господи, коли ж ми – весь світ – врешті повернемось до зрілості в політиці, справжнього лідерства, а не до реалізації сюжету фільму "Не дивись угору" та до все абсурднішого костюмованого вертепу? І чи повернемось?