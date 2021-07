Лондон ушел под воду после мощного ливня, затоплены улицы и метро. Фото и видео

Столицу Британии Лондон затопило из-за проливных дождей с грозами, которые обрушились на регион 12 июля. В воде оказались подвалы домов, автомобили, подтопило и метро.

До этого метеорологическое бюро выпустило желтое предупреждение о шторме, передает Mirror. Жители поделились кадрами его последствий в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сильные подтопления произошли в нескольких лондонских районах. Улицы оказались по колено в воде, автомобили с трудом перемещались по ним.

Люди в сети делились видео, как потоки воды омывают лестничные клетки в многоквартирных домах и автостоянки.

More flooding of gardens and parking lot in NW London / South Hampstead pic.twitter.com/woCkAg8es8