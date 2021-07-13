Лондон ушел под воду после мощного ливня, затоплены улицы и метро. Фото и видео

Столицу Британии Лондон затопило из-за проливных дождей с грозами, которые обрушились на регион 12 июля. В воде оказались подвалы домов, автомобили, подтопило и метро.

До этого метеорологическое бюро выпустило желтое предупреждение о шторме, передает Mirror. Жители поделились кадрами его последствий в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сильные подтопления произошли в нескольких лондонских районах. Улицы оказались по колено в воде, автомобили с трудом перемещались по ним.

Видео дня

Люди в сети делились видео, как потоки воды омывают лестничные клетки в многоквартирных домах и автостоянки.

More flooding of gardens and parking lot in NW London / South Hampstead pic.twitter.com/woCkAg8es8 — Lunanana (@lunanana___) July 12, 2021

Потоп затронул станцию метро на Слоун-сквер, поезда в других частях города были отменены, а дороги перекрыты.

Лондонская пожарная служба заявила, что приняла более 150 звонков по поводу наводнения.

А столичная полиция сообщила, что правоохранители эвакуировали жителей нескольких районов из затопленных домов.

Подчеркивается, что мрачные грозовые тучи, разливающие дождь над Лондоном, появились на следующий день после душераздирающего поражения англичан на Евро-2020.

Синоптики выпустили желтое предупреждение о надвигающемся ливне вечером 11 июля, добавив, что дожди будут идти до полуночи понедельника, охватывая районы к югу от Питерборо.

Синоптик Метеорологического бюро Сара Кент уточнила, что за сутки в юго-западной части Англии выпало около 60 мм дождя.

Как сообщал OBOZREVATEL в Лондоне болельщики устроили беспорядки на стадионе "Уэмбли" и рядом с ним, где проходил матч сборной Англии с Италией на Евро-2020. Результат после серии пенальти 2:3 разочаровал фанатов, это вызвало беспорядки, во время которых произошли десятки арестов, пострадали 19 копов.