В Лондоне климатические активисты облили краской посольство США после победы Трампа на выборах. Видео

Британские экологические активисты облили краской здание посольства США на юге Лондона в среду, 6 листопада, в знак протеста против победы лидера Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. Они распылили на часть здания оранжевую краску.

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"Акцию" провела группа "Just Stop Oil", говорится на ее аккаунте в социальной сети Х. Активисты также опубликовали соответствующее видео.

"Сегодня утром мир проснулся и обнаружил, что он все глубже скатывается в фашизм и климатический кризис. Победа Трампа ставит под угрозу жизни простых людей по всему миру", – заявили активисты.

В Just Stop Oil сказали, что требуют от правительств "работать сообща, чтобы прекратить добычу и сжигание нефти, газа и угля к 2030 году".

Эко-активисты отметили, что единственный настоящий победитель сегодняшних выборов — это "корпоративная власть, которая контролирует основные партии как в США, так и в Великобритании".

"Они продолжают гарантировать, что интересы топливной промышленности будут по-прежнему приоритетнее благополучия простых людей. Только благодаря тому, что люди объединятся, чтобы нарушить привычный ход дел, у человечества появится хоть какой-то шанс минимизировать последствия климатического кризиса и последующий за ним социальный коллапс. В Испании на этой неделе сотни тел продолжают вытаскивать из грязи – это лишь небольшое предзнаменование того, что произойдет, если мы немедленно не изменим курс", – говорится в сообщении.

Издание Reuters уточнило, что полиция Лондона арестовала двух мужчин в возрасте 25 и 72 лет, причастных к инциденту.

"Эта деятельность является вандализмом, выдаваемым за протест, и мы продолжим придерживаться нулевой терпимости к таким действиям", — заявил заместитель помощника комиссара Энди Валентайн.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп, предварительно, побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и действующего вице-президента Камалу Харрис, получив необходимые 270 голосов избирателей.

Инаугурация новоизбранного президента США, предварительно, запланирована на понедельник, 20 января 2025 года. Республиканец уже официально объявил о своем выигрыше на выборах, назвав себя 47 президентом Соединенных Штатов и пообещав привести страну в новую эру процветания.

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