В Латвии официально запретили символику военной агрессии РФ

Парламент Латвии поддержал поправку к закону, запрещающую публичное использование символов, прославляющих войну или военные преступления. Речь идет о буквах "Z" и "V", которые российские власти используют как знак поддержки агрессии против Украины.

Об этом сообщает агенство ERR. Издание напоминает, что ранее власти страны наложили аналогичный запрет на нацистскую и коммунистическую символики – свастику, а также серп и молот.

"Осуждая военные действия России на территории Украины, мы твердо стоим на том, что символы, восхваляющие военную агрессию России, такие как буквы "Z" и "V" или другие символы, используемые в этих целях, более недопустимы на публичных мероприятиях", – заявил депутат сейма Артус Кайминьш.

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Парламент также увеличил размер штрафа за нарушение правил организации и проведения публичных мероприятий. Физическое лицо может быть оштрафовано на 400 евро, юридическое – на 3200 евро.

Изначально знак Z рисовали только на военной технике россиян. Однако после начала войны пропаганда использовала эту букву для демонстрации поддержки российской агрессии. А граждане РФ начали устраивать разные перформансы (даже с участием детей) и цеплять букву на гражданские машины, инфраструктуру, одежду, аксессуары и даже мусоровозы.

Многие историки, да и простые пользователи интернета, усмотрели в символе Z связь с нацистской символикой Адольфа Гитлера, активно продвигавшейся во времена Второй мировой войны.

"Все бьются над загадкой символа Z. А вы наклоните его слегка на сторону - ничего не напоминает? Из опыта Второй мировой?" – недавно заявил российский певец Андрей Макаревич.

Кроме того, именно буквой "Z" обозначали четвертую полицейскую моторизированную дивизию СС. Другой же популярный символ в стране-агрессоре – буква V – отчетливо напоминает так называемый "Шеврон старого бойца", который носили высокопоставленные члены СС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия заявила о готовности к ограничению публичной демонстрации символа Z. Правительство считает, что его следует приравнять к четырехконечной свастике Третьего Рейха.

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