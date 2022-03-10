В Чехии заявили, что демонстрацию символа 'Z' могут приравнять к демонстрации свастики

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Правительство Республики Чехия может ввести ограничение на символику буквы Z. наносимую на военной технике ВС РФ при вторжении в Украину. В дальнейшем публичная демонстрация этого маркера может приравниваться к четырехконечной свастике Третьего Рейха.

Об этом сообщают чешские издания, передает Telegram-канал Nexta. В европейских странах изображение в публичных местах символа, знаменующего нацистскую Германию, карается штрафом и административным арестом.

Таким образом Россия вводит новые традиции неонацизма и экстремизма в цивилизованных странах Запада.

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Отметим, что по информации Минобороны РФ, буква Z означает "За победу", а литера V — "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что приближение холодов вплоть до заморозков, свойственных украинской весне, может существенно замедлить продвижение войск России с захватническими намерениями. Их тяжелая техника попросту превратится в морозильные камеры.

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