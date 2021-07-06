В Лапландии установлен температурный рекорд за более чем 100 лет

5 июля в Лапландии (Финляндия) зарегистрировали рекордно высокую температуру +33,6 градусов. В последний раз такая аномальная жара фиксировалась в 1914 году, тогда столбик термометра показал +34,7.

Как пишет The Guardian, данные о погодном рекорде сообщил национальный метеорологический институт Финляндии, который ведет наблюдения за погодой с 1844 года.

Отмечается, что в июне 2021 года погода по стране выдалась жаркой. Местами в регионах воздух прогревался выше 30 градусов.

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В Швеции и Норвегии также сообщили о рекордных максимумов за июнь, местами температура достигала +34.

Профессор метеорологии, атмосферы и окружающей среды в университете Монаш (Австралия) Майкл Ридер сказал, что события на европейском и североамериканском континентах связаны между собой.

Ранее он говорил о метеорологических условиях, которые сформировались в Северной Америке. По его словам, что тропический минимум в западной части Тихого океана, недалеко от Японии, нарушил атмосферу, создав рябь вокруг полушария, известную как волна Россби (огромные изгибы высотных ветров, оказывающие серьезное влияние на погоду).

Также метеорологи опасаются, что катастрофические условия, вызванные климатическим кризисом, будут только ухудшаться в ближайшие месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, небольшой городок в Канаде практически полностью сгорел из-за пожара, который возник на фоне аномально высокой жары.

Добавим, что в июле страну накроют дожди и жара до +35 градусов.