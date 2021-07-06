В Лапландии установлен температурный рекорд за более чем 100 лет

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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В Лапландии установлен температурный рекорд за более чем 100 лет

5 июля в Лапландии (Финляндия) зарегистрировали рекордно высокую температуру +33,6 градусов. В последний раз такая аномальная жара фиксировалась в 1914 году, тогда столбик термометра показал +34,7.

Как пишет The Guardian, данные о погодном рекорде сообщил национальный метеорологический институт Финляндии, который ведет наблюдения за погодой с 1844 года.

В Лапландии зарегистрировали рекордно высокую температуру

Отмечается, что в июне 2021 года погода по стране выдалась жаркой. Местами в регионах воздух прогревался выше 30 градусов.

Видео дня

В Швеции и Норвегии также сообщили о рекордных максимумов за июнь, местами температура достигала +34.

Профессор метеорологии, атмосферы и окружающей среды в университете Монаш (Австралия) Майкл Ридер сказал, что события на европейском и североамериканском континентах связаны между собой.

Ранее он говорил о метеорологических условиях, которые сформировались в Северной Америке. По его словам, что тропический минимум в западной части Тихого океана, недалеко от Японии, нарушил атмосферу, создав рябь вокруг полушария, известную как волна Россби (огромные изгибы высотных ветров, оказывающие серьезное влияние на погоду).

Погода в Европе

Также метеорологи опасаются, что катастрофические условия, вызванные климатическим кризисом, будут только ухудшаться в ближайшие месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, небольшой городок в Канаде практически полностью сгорел из-за пожара, который возник на фоне аномально высокой жары.

Добавим, что в июле страну накроют дожди и жара до +35 градусов.

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