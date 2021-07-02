В Канаде в лесном пожаре сгорел поселок. Фото и видео

Небольшой городок Литтон (Катан) практически полностью сгорел из-за пожара, который возник на фоне аномально высокой жары. Более тысячи человек из городка и его окрестностей покинули свои дома.

Из-за пожара была повреждена местная гидроэлектростанция и городок остался без электроэнергии и вышек сотовой связи. Предварительно установлено, что сгорело 90% городка, передает СВС News.

Мэр Литтона Ян Полдерман подписал официальный приказ об эвакуации в 18:00 по местному времени в среду, 30 июня. Он сказал, что город был охвачен пламенем, прежде чем чиновники смогли согласовать место для людей, поэтому многие начали покидать городок на своих авто.

Видео дня

"Мы также получаем звонки от людей, которые ищут семью и близких, и это действительно сложно из-за отключения электроэнергии и вышек сотовой связи, но мы работаем над этим. Одна из наших проблем сейчас заключается в том, что люди уезжали в разных направлениях", – сообщил глава административного округа Томпсон-Никола Скотт Хильдебранд.

В заявлении полиции Литтона говорится, что в настоящее время вход в город для кого-либо небезопасен, и для помощи в расследовании были задействованы дополнительные 100 офицеров.

"Ситуация постоянно оценивается, и, когда это станет возможным, мы войдем в этот район, чтобы провести формальный обыск, в частности, для поиска раненых или пропавших без вести", – сказал командующий ВВС Британской Колумбии Дуэйн Макдональд.

Добавим, что на этой неделе в городке была зафиксирована самая высокая температура в стране – 49,6 градусов.

Here’s video of people escaping Lytton as fire rips through the village, posted by 2 Rivers Remix Society. The destruction and tragedy are unfathomable. #LyttonBC #Lytton pic.twitter.com/OEPl4jRXsr — Jess Balzer (@jessicajbalzer) July 1, 2021

More devastating views from Lytton, also posted by 2 Rivers Remix Society. Unbelievable scenes and unimaginable loss. #LyttonBC #Lytton pic.twitter.com/jrt2Scm4bV — Jess Balzer (@jessicajbalzer) July 1, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние пять дней в Канаде на фоне рекордной жары внезапно скончались 486 человек, что почти в три раза превышает обычное число летальных случаев.