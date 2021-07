В Канаде в лесном пожаре сгорел поселок. Фото и видео

Небольшой городок Литтон (Катан) практически полностью сгорел из-за пожара, который возник на фоне аномально высокой жары. Более тысячи человек из городка и его окрестностей покинули свои дома.

Из-за пожара была повреждена местная гидроэлектростанция и городок остался без электроэнергии и вышек сотовой связи. Предварительно установлено, что сгорело 90% городка, передает СВС News.

Мэр Литтона Ян Полдерман подписал официальный приказ об эвакуации в 18:00 по местному времени в среду, 30 июня. Он сказал, что город был охвачен пламенем, прежде чем чиновники смогли согласовать место для людей, поэтому многие начали покидать городок на своих авто.

"Мы также получаем звонки от людей, которые ищут семью и близких, и это действительно сложно из-за отключения электроэнергии и вышек сотовой связи, но мы работаем над этим. Одна из наших проблем сейчас заключается в том, что люди уезжали в разных направлениях", – сообщил глава административного округа Томпсон-Никола Скотт Хильдебранд.

В заявлении полиции Литтона говорится, что в настоящее время вход в город для кого-либо небезопасен, и для помощи в расследовании были задействованы дополнительные 100 офицеров.

"Ситуация постоянно оценивается, и, когда это станет возможным, мы войдем в этот район, чтобы провести формальный обыск, в частности, для поиска раненых или пропавших без вести", – сказал командующий ВВС Британской Колумбии Дуэйн Макдональд.

Добавим, что на этой неделе в городке была зафиксирована самая высокая температура в стране – 49,6 градусов.

Here’s video of people escaping Lytton as fire rips through the village, posted by 2 Rivers Remix Society. The destruction and tragedy are unfathomable. #LyttonBC #Lytton pic.twitter.com/OEPl4jRXsr