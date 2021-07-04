Украину в июле ждут погодные качели: страну накроют дожди и жара до +35

Погода в Украине в следующие две недели с 5 по 18 июля будет меняться от жары до резкого похолодания. Местами температура воздуха подскочит до +35 градусов.

Согласно прогнозу на портале Gismeteo, на территории нашей страны в регионах ожидаются дожди с грозами. Местами пройдет шкальный ветер 15-20 м/с.

В Киеве до 11 июля температура начнется подниматься и достигнет отметки в +33 градуса, а 13 июля ожидаются +34. После пойдут дожди, и температура спадет до +24. Потом до конца месяца средняя температура в столице ожидается около +26.

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В Чернигове до 13 июля будет стоять жара до +34, а после пойдут дожди температура воздуха спадет до +25. Солнечные дни будут чередоваться с дождливыми.

В Одессе 5-8 июля пройдут дожди с грозами, при этом средняя температура будет около +26 градусов. С 9 по 17 июля снова солнечно, до +30. До конца месяца снова пойдет дождь, и лишь под конец июля осадки перестанут обильно идти.

Во Львове месяц прогнозируют дождливым, лишь иногда буду дни без осадков. В первой половине месяца температура воздуха максимально поднимется до +32 градусов, потом похолодает до +25. Средняя температура воздуха за месяц +25 градусов.

В Харькове в отличии от Львова солнечных дней будет больше. До 13 июля дожди пройдут лишь несколько дней, температура ожидается около +30 градусов, максимально +33. Во второй половине месяца прогнозируются дожди, которые будет идти по несколько дней. Средняя температура воздуха будет +26, до конца месяцы воздух прогреется до +29.

В Запорожье до 7 июля прогнозируются дожди с грозами, потом снов солнечно и жара вплоть до +31 градуса. Потом температура упадет до +27 и пойдут дожди.

В Черновцах ливни местами с грозами пройдут до 8 июля. Потом до 13 июля установится жаркая погода вплоть до +33 градусов. Во второй половине месяца снова прогнозируются дожди со средней температурой воздуха +25.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, что погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Второй месяц лета обещает температуру воздуха до +40 градусов.