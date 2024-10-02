В Копенгагене прогремели взрывы у посольства Израиля: что известно

Утром в столице Дании Копенгагене прогремели два взрыва. Они произошли на севере города, в районе, где расположено посольство Израиля, а также ряда других стран, включая Иран и Турцию.

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В столичной полиции заявили об отсутствии пострадавших в результате взрыва и добавили, что проверяют наличие связи между израильским посольством и взрывами. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте полиции Копенгагена в сети X.

В столичной полиции отметили, что правоохранители выехали на место, где утром прогремели два взрыва.

"Никто не пострадал, на месте происшествия проводятся первоочередные обзорные действия. Расследуется возможная связь с посольством Израиля, расположенным в этом районе", – говорится в сообщении.

В этом же районе расположен ряд посольств и консульств других стран, например, посольства Румынии и Таиланда, а также представительства Турции и Ирана. В непосредственном соседстве с последним работает также консульский отдел посольства РФ в Дании.

Из-за множества запросов от СМИ в связи с утренним событием в полиции Копенгагена пригласили журналистов на брифинг, который проведут "на месте преступления".

Взрывы неподалеку от израильского посольства раздались после того, как Иран в ночь на 2 октября нанес ракетный удар по Израилю. Он был анонсирован как месть за уничтоженных ранее главарей иранских "прокси" ХАМАС и "Хезболлы".

По данным ЦАХАЛ, всего было запущено около 180 ракет, большинство из них удалось перехватить.

По данным организации Magen David Adom, в результате иранского ракетного удара среди гражданских израильтян пострадали два человека. Они получили легкие осколочные ранения в Тель-Авиве.

Медпомощь также понадобилась нескольким гражданам в связи с острой реакцией на стресс и легкими травмами, полученными в результате падения при поиске укрытия.

При обстреле погиб житель Газы, находившийся в селе Нуэйма возле города Иерихон. В сети назвали его имя – Самех Аль-Асл.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее. Ответ на ракетный террор Тегерана пообещали такой, что его "увидит весь Ближний Восток".

Также сообщалось, что американские эсминцы помогали Израилю сбивать иранские ракеты.

А вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после иранской атаки заявил об угрозе со стороны Израиля. Он обвинил Израиль в попытках расширить конфликт и предостерег по поводу последствий операций в Ливане, а также предположил, что после Газы и Ливана следующей мишенью Израиля могут стать турецкие территории. Однако, заверил Эрдоган, Турция готова противодействовать вероятной угрозе.