"Оккупация, террор и агрессия у нашего порога": Эрдоган заявил об угрозе со стороны Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить конфликт и предостерег относительно последствий операций в Ливане. Он также предположил, что после Газы и Ливана следующей мишенью Израиля могут стать турецкие территории.

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Об этом Эрдоган заявил во время выступления на открытии третьего законодательного года Великого национального собрания Турции, сообщают TRT и Euronews. При этом он подчеркнул готовность Турции ответить на такие угрозы.

"Израиль, проводя военную операцию в Газе и совершая удары по территории Ливана, одновременно предпринимает различные провокационные действия, чтобы привлечь другие страны региона к конфликту", – говорилось в заявлении главы Турции.

Эрдоган также обвинил Израиль в попытках расширить масштаб конфликта.

"Говорю откровенно: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взгляд израильская администрация, оперируя обманчивой идеей "земли обетованной". Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога", – заявил турецкий президент.

Политик подчеркнул готовность Турции давать отпор любым угрозам.

"Мы будем противостоять этому государственному терроризму всеми доступными средствами ради нашей родины, нашей нации и нашей независимости", – подчеркнул Эрдоган. – "Все организации должны остановить Израиль, не теряя больше времени. Как турецкий народ, мы не оставим наших ливанских братьев в одиночестве в эти трудные дни мы их поддержим".

Напомним, что вечером 1 октября по всему Израилю зазвучали сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно для атаки было применено более 180 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.

Как сообщал OBOZ.UA, армия обороны Израиля ликвидировала главаря "Хезболлы" Хасана Насраллу 27 сентября 2024 авиаударом по бункеру в Бейруте. Штаб террористов находился под гражданской инфраструктурой, рядом были школы ООН.

Ранее сообщалось, что Турция заблокировала сотрудничество между НАТО и Израилем из-за войны в секторе Газа. Анкара заявила, что Альянс не должен сотрудничать с Израилем как с партнером, пока не будет завершен конфликт.

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