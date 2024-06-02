В Китае заявили о решительных мерах по 'сдерживанию независимости Тайваня'

Китай привержен мирному воссоединению с Тайванем,однако китайская армия "останется мощной силой в поддержку национального воссоединения". В настоящее время Пекин предпринимает "решительные действия", чтобы "ограничить" независимость Тайваня.

С таким заявлением выступил в воскресенье, 2 июня, министр обороны Китая Донг Цзюнь на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. В частности, он заявил, что перспектива мирного "воссоединения" с Тайванем все больше "подрывается" тайваньскими "сепаратистами и внешними силами".

По словам Донга, Тайвань был "ядром ключевых проблем" для Китая, но правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня постепенно "проводит сепаратизм" и "стремится стереть китайскую идентичность".

"Эти сепаратисты недавно сделали фанатичные заявления, которые показывают их предательство китайской нации и своих предков. Они будут пригвождены к позорному столбу истории", – сказал глава минобороны Китая.

Он также обвинил иностранные державы во вмешательстве во "внутренние вопросы" и "ободрении тайваньских сепаратистов".

Донг добавил, что, хотя Китай привержен мирному воссоединению с Тайванем, китайская Народно-освободительная армия "останется мощной силой в поддержку национального воссоединения".

"Мы предпримем решительные действия, чтобы ограничить независимость Тайваня и позаботимся о том, чтобы такой заговор никогда не увенчался успехом. Мы очень уверены в нашей способности сдержать независимость Тайваня", – заявил китайский министр.

В администрации президента Тайваня в свою очередь заявили, что Китай исказил позицию тайваньского правительства на форуме, куда Тайваню не разрешили направить представителей, передает Reuters.

"Китаю не хватает уверенности, чтобы вступить в диалог с правительством Тайваня, и его иррациональные высказывания не могут получить международного признания", – говорится в заявлении.

Совет по делам материковой части Тайваня, который определяет политику в отношении Китая, заявил, что глубоко сожалеет о "провокационных и иррациональных" комментариях, и подтвердил, что КНР никогда не управляла островом.

Также отмечается, что Китай неоднократно угрожал применением силы Тайваню на международных площадках, и его угрозы нарушали Устав ООН.

"Это объективный факт, что обе стороны Тайваньского пролива не подчинены друг другу, и это также статус-кво в проливе", – говорится в сообщении.

Китай со своей стороны неоднократно возмущался поддержкой США Тайваня и продажей оружия острову, даже при отсутствии официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем.

Донг назвал продажи оружия в США проверкой "красных линий" Китая:

"Они продают Тайваню много оружия. Такое поведение посылает очень неправильные сигналы силам независимости Тайваня и заставляет их становиться очень агрессивными. Я думаю, нам ясно, что истинная цель иностранной державы – использовать Тайвань для сдерживания Китая".

Эндрю Ян, бывший министр обороны Тайваня, отмечает: Пекин заявил, что будет добиваться "воссоединения", завоевывая сердца и умы тайваньцев, но "их дела еще не соответствуют их словам".

Вместо этого Пекин "держит большую палку" и ведет себя "конфронтационно и противоречиво", сказал он.

Ян выразил надежду, что США будут придерживаться графика продаж оружия Тайваню, чтобы остров мог усилить свою самооборону.

Тайвань в течение последних двух лет жаловался на задержки в поставках американского оружия, такого как зенитные ракеты Stinger, поскольку производители поставляют его Украине, чтобы поддержать ее в войне против РФ.

Президент Тайваня Лай Циндэ неоднократно предлагал Пекину переговоры, но получал отказ. Он говорит, что только народ Тайваня может решить свое будущее, напоминает Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской газеты The Telegraph, Китай готовит мощный флот для вторжения на Тайвань. Пекин планирует задействовать даже гражданские паромы. В настоящее время армии КНР для вторжения не хватает десантных кораблей.

23 мая, через несколько дней после присяги новоизбранного президента Тайваня Лая Циндэ, Пекин начал двухдневные военные учения вокруг Тайваня, которые назвал "наказанием" за "сепаратистские действия".

Тайвань в ответ поднял реактивные самолеты, а также привел в боеготовность ракетные, военно-морские и сухопутные подразделения.

Как полагает глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Акилино, война между Китаем и Тайванем может начаться уже до 2027 года.

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