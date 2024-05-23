Тайвань привел войска в боевую готовность из-за военных учений Китаю

В четверг, 23 мая, Тайвань поднял в воздух реактивные самолеты и привел в боевую готовность ракетные, военно-морские и сухопутные подразделения. Так Тайбэй отреагировал на военные учения Китая, которые Поднебесная проводит вокруг островной страны, где на этой неделе вступил в должность новый президент.

Министерство обороны Тайваня считает, что подобные провокации со стороны Пекина ставят под угрозу региональный мир. Об этом сообщило американское информационное агентство Associated Press.

Военные Китая заявили, что их двухдневные учения вокруг Тайваня являются наказанием для "стремящихся к независимости сепаратистских сил".

В Минобороны Тайваня назвали такие заявления и действия Поднебесной "иррациональной провокацией" и подчеркнули, что островное государство не будет искать конфликты, но и не будет уклоняться от них.

"Иррациональная провокация Китая поставила под угрозу региональный мир и стабильность. Этот повод для проведения военных учений не только не способствует миру и стабильности через Тайваньский пролив, но и демонстрирует его гегемонистскую сущность", – говорится в сообщении Минобороны.

В своей инаугурационной речи, произнесенной в понедельник, 20 мая, президент Тайваня Лай Чинте призвал Пекин прекратить военное устрашение и заявил, что его страна желает диалога с Китаем, чтобы сохранить нынешний статус и не втянуть союзников в войну.

Как сообщал OBOZ.UA:

В четверг, 23 мая, Китай начал "карательные" учения вокруг Тайваня, якобы в ответ на его "сепаратистские действия". К островному государству отправились тяжеловооруженные военные самолеты и устроили имитацию атак.

Глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Акилино предположил, что война между Китаем и Тайванем может начаться до 2027 года. Он подчеркнул, что КНР продолжает наращивать свой военный и ядерный потенциал в невиданных со времен Второй мировой войны масштабах.

По информации американской разведки, Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань, ведь обе страны стали теснее сотрудничать в военных вопросах.

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