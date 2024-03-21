Наращивает свой военный арсенал: в Bloomberg оценили, когда Китай будет готов к вторжению на Тайвань

На сегодняшний день Китай продолжает наращивать свой военный и ядерный потенциал в невиданных со времен Второй мировой войны масштабах. Аналитики уверены, что Пекин придерживается своих амбиций в отношении Тайваня и готов уже в ближайшие годы совершить военную агрессию против островного государства.

По словам главы Индо-Тихоокеанского командования США Джона Акилино, война между Китаем и Тайванем может начаться к 2027 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Американский адмирал заявил, что за последние годы Пекин увеличил на 16% (до 223 миллиардов долларов) оборонный бюджет несмотря на экономические проблемы. Это позволило Народно-освободительной армии Китая за три года изготовить 400 истребителей, а также более 20 крупных военных кораблей. Кроме того, с 2020 года Пекин удвоил свои запасы баллистических и крылатых ракет.

Акилино подчеркнул, что все указывает на подготовку Китая к вторжению на Тайвань к 2027 года. Адмирал отметил, что действия китайской армии указывают на ее способность уложиться в предпочтительные сроки Си Цзиньпина и объединить Тайвань с материковым Китаем силой.

Вместе с тем американский военный заявил, что китайская армия отрабатывает различные задачи, связанные с операциями против Тайваня, например, имитацию окружения острова за счет морской и воздушной блокады.

К слову, еще год назад Акилино говорил, что на Западе "все догадываются" о планах китайской армии. Сейчас же американские законодатели, официальные лица и военные чиновники активно обсуждают намерения Си Цзиньпина в отношении Тайваня, особенно в свете его цели к 2027 году сделать армию своей страны "силой мирового класса".

В то же время разведывательное сообщество США склонно к позиции, что Китай не хочет военного конфликта из-за Тайваня, даже несмотря на то, что он полон решимости взять остров под свой контроль.

Также тревогу вызывает партнерство Китая со страной-террористом Россией, поскольку Пекин предоставил Кремлю экономическую и военную помощь для вторжения в Украину. Американские официальные лица уверены, что сотрудничество Китая и Россия является ответом на альянсы США в Тихоокеанском регионе и в других местах по всему миру.

Напомним, в конце января 2024 военно-морские силы Китая разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня. Примечательно, что Пекин сохраняет такое военное присутствие после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

Как сообщал OBOZ.UA, победу на выборах президента Тайваня, состоявшихся 13 января, одержал кандидат от правящей партии Лай Чинте с результатом 40,2% голосов. Он выступает за отдельную идентичность Тайваня и отвергает территориальные претензии Китая.

К слову, в США на фоне проблем с решением вопроса украинской помощи набирает обороты этакая "пиар-кампания" под названием "защитить всех не получится, поэтому мы выбираем Азию и Тайвань".

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