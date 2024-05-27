Китай готовит мощный флот для вторжения на Тайвань: в ход пойдут даже гражданские паромы – Telegraph

Китай может готовить ко вторжению на Тайвань армаду паромов и гражданских судов, помимо военных кораблей. Они могли бы перевезти на остров бронетехнику и личный состав НОАК (Народно-освободительной армии Китая).

Как передает Telegraph, армии КНР не хватает десантных кораблей, необходимых для организации вторжения. Еще десять лет назад Пекин выпустил технические рекомендации для судостроителей, которые позволят многим китайским гражданским судам использоваться в военных целях. И, как полагают в США, КНР интегрировала свои паромы, танкеры и контейнеровозы в структуру военного командования.

"Высадка десанта под обстрелом – один из самых сложных военных маневров", – отметил Рэй Пауэлл, директор проекта Стэнфордского университета SeaLight, ориентированного на деятельность в "серой зоне" Южно-Китайского моря.

Обычно гражданские паромы "были бы плохим выбором для такой миссии". Но они подойдут для массовой перевозки войск через Тайваньский пролив после того, как береговая оборона будет разрушена, или для подавления вооруженных сил острова "чистой массой", объяснил Пауэлл.

Том Шугарт, аналитик Центра новой американской безопасности, в 2022 году подсчитал, что китайские гражданские корабли позволят значительно увеличить тоннаж военной техники, которую можно перевезти морем. Это сильно усложнит планирование обороны.

"Как тайваньское, так и американское разведывательные сообщества должны начать следить за ключевыми гражданскими судами Китая так же, как они следят за его военно-морскими судами", – заявил Шугарт.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 23 мая Китай начал двухдневные военные учения вокруг Тайваня, которые официальный Пекин назвал "наказанием" за "сепаратистские действия". Это произошло через несколько дней после приведения к присяге новоизбранного президента Тайваня Лая Циндэ.

– Тайвань в ответ поднял в воздух реактивные самолеты и привел в боевую готовность ракетные, военно-морские и сухопутные подразделения.

– Глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Акилино предположил, что война между КНР и Тайванем может начаться до 2027 года.

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