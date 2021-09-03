В Китае запретили показывать по ТВ "женоподобных" мужчин и усилили контроль за контентом в сети

В Китае на официальном уровне запретили демонстрировать по ТВ слишком "женоподобных" мужчин. Кроме того, власти приказали радио- и телевещательным организациям продвигать пропагандистскую "революционную культуру".

Об этом 2 сентября сообщило агентство Associated Press. Как указали журналисты, как компании, так и граждане КНР испытывают все большее давление, чтобы соответствовать видению Коммунистической партией "более сильного Китая и более здорового общества".

Решение о "национальном обновлении" с усилением контроля Компартии над бизнесом, образованием, культурой и религией принял президент страны Си Цзиньпин.

Видео дня

В частности, власти пытаются прекратить "нездоровое", как они считают, внимание к знаменитостям.

Из-за этого вещательные компании должны "решительно положить конец неженатым мужчинам и другой ненормальной эстетике", сказали в эфире государственного телеканала, используя оскорбительный жаргонный термин для "женоподобных" мужчин – "нянг пао", или буквально "девчачьи пушки".

Демонстрация "недостаточно мужественных" героев телепередач, по мнению Компартии, негативно влияет на общество и оказывает плохой пример для молодежи.

Телеканалам приказали избегать рекламы "вульгарных интернет-знаменитостей", а взамен предлагают "энергично продвигать замечательную китайскую традиционную культуру, революционную и передовую социалистическую культуру".

Ранее несовершеннолетним в КНР ограничили доступ к онлайн-играм до трех часов в неделю, а в школьные дни вообще запретили посещать игровые сайты.

От разработчиков игр при этом требовали представить новые проекты на утверждение правительства, прежде чем они будут выпущены.

Как писал OBOZREVATEL: