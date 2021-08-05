'Слуга народа' Корниенко объяснил, почему Украине стоит брать пример с Китая

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Украина может брать пример с Китая. При этом он пояснил, что речь идет не об идеологии, а о принципах управления и планирования.

Такое заявление политик сделал в интервью "Цензор.НЕТ". Корниенко подчеркнул, что строить коммунизм в нашей стране не нужно.

По словам главы политсилы, в Китае неплохо развита меритократия – принцип управления, согласно которому руководящие должности занимают самые способные люди, вне зависимости от социального происхождения или финансового достатка.

Он также выделил в Украине два таких примера – министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

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Корниенко пояснил, что в целом в украинской власти произошло серьезное обновление элит и пока еще нужно время, чтобы все заработало.

"Мы вряд ли построим коммунизм в Украине, уже пробовали – не вышло. Поэтому об изменении идеологии речи не идет. Но можно смотреть на управленские принципы в Китае", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корниенко и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступили на китайском телевидении. Среди прочего политики тогда заявили о поддержке инициатив Коммунистической партии.

После этого Арахамия отметил, что китайский и советский коммунизм отличаются, а также обратил внимание на возможность поучиться партийному строительству у этой страны.