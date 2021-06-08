В Китае взорвался реактор на химическом заводе. Видео мощного пожара

В китайском городе Шихэцзы во вторник, 8 июня, вспыхнул мощный пожар на заводе по производству поликремния. Перед пожаром прогремел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной информации взорвался кремнеземный реактор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованных кадрах видно, как клубы дыма от пожара поднимались на несколько десятков метров.

Видео дня

Спасатели, прибывшие на место, сообщили, что им необходима помощь дополнительных подразделений, поскольку пожар вышел из-под контроля.

Данных о пострадавших и причинах ЧП пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайском городе Далянь 25 января взорвался газопровод. Происшествие случилось рядом с жилым домом. Трое людей, которые считались пропавшими без вести, погибли