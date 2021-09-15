В Китае показали золотую маску, которой более 3 тыс. лет: ее нашли в жертвенной яме. Фото

Уникальную золотую маску, возраст которой насчитывает более 3000 лет, показали на выставке в Китае. Ее нашли в жертвенных ямах на руинах археологического памятника Саньсиндуй, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Раскопки на площадке в более 7 кв. км продолжаются с 1930-х годов. До этого времени здесь были обнаружены тысячи древних артефактов, передает агентство "Синьхуа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Золотую маску нашли еще в июне, но показали публике впервые. Она весит около 100 граммов и, предполагают археологи, была частью более большой бронзовой головы, а не отдельным объектом. Считается, что артефакт происходит от поздней китайской династии Шан, которая прекратила существование в 1046 году до нашей эры.

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По данным новостного агентства, эта маска является одним из примерно полтысячи предметов, обнаруженных в жертвенных ямах за последние месяцы. Среди новых открытий также были реликвии из слоновой кости, а еще нефритовый нож, церемониальная посуда и несколько бронзовых фигурок.

Археологи сделали прорыв в местности Саньсиндуй в середине 1980-х годов, когда обнаружили две церемониальные ямы, содержащих более 1000 предметов, учитывая тщательно продуманные и хорошо сохранившиеся бронзовые маски.

После долгой паузы в раскопках в конце 2019 года здесь обнаружили третью яму, а в 2020-м еще пять. В марте этого года был открыт более ранний тайник с более чем 500 предметами, учитывая еще одну золотую маску и бронзовую посуда с орнаментом в виде совы.

Отмечается, что многие из артефактов, вероятно, были ритуально сожжены перед погребением. Это приводит экспертов на мысль, что ямы использовались для жертвенных целей.

Археологический памятник Саньсиндуй расположен в центре бывшего королевства Шу, правившего в западной части бассейна Сычуань до своего завоевания в 316 г. до н. э. Находки на этом месте свидетельствуют об уникальной культуре Шу, говорят ученые. Они предполагают, что королевство развивалось независимо от других общин в долине Желтой реки, которая традиционно считается колыбелью китайской цивилизации. В ямах также были обнаружены шелковые волокна и остатки тканей.

"Новые открытия еще раз показывают, что воображение и креативность древних китайцев намного превзошли то, что люди ожидали увидеть сегодня", – рассказал Тан Фэй, руководитель Исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань.

Многие из предметов, обнаруженных в местности Саньсиндуй, теперь выставлены в местном музее, хотя раскопки в двух ямах все еще продолжаются.

Саньсиндуй еще не признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, но памятник находится в так называемом предварительном списке для этого, пишет CNN. Наряду с другими археологическими памятниками Шу, агентство ООН назвало его "выдающимся представителем цивилизации бронзового века Китая, Восточной Азии и даже мира".

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