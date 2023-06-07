В Китае отреагировали на подрыв оккупантами Каховской ГЭС

В Китае отреагировали на подрыв Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин "глубоко встревожен ситуацией вокруг Каховской ГЭС и ее экологическими последствиями".

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При этом в своем выступлении он призвал "все стороны конфликта" придерживаться межународного гуманитарного права. Об этом представитель Китая сказал в ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН, созванного из-за совершенного Россией теракта 6 июня.

В своем выступлении Чжан Цзюнь заявил, что Пекин "глубоко обеспокоен" ситуацией вокруг Каховской ГЭС и ее экологическими последствиями.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС", — отметил китайский дипломат.

При этом он добавил что Китай призывает "все стороны конфликта" придерживаться международного гуманитарного права и прилагать все усилия для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Похожую позицию в Пекине сформулировали и в ответ на запрос украинского издания "Укринформ" в офис Министерства иностранных дел КНР.

"В нынешних обстоятельствах мы надеемся, что все стороны будут отданы политическому урегулированию украинского кризиса и будут способствовать ослаблению ситуации", – сказано в письменном ответе МИД КНР.

Там также подчеркнули, что позиция Пекина относительно "кризиса" остается "последовательной и четкой.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленський назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Согласно данным ООН, к вечеру 6 июня свои дома потеряли 16 тысяч человек.

По инициативе Украины было созвано внеочередное заседание СБ ООН из-за теракта, совершенного РФ, в ходе которого представители государств, входящих в этот орган, обсудили подрыв Каховской ГЭС. И пока большинство членов этого органа осудили Россию за ужасающий теракт, представитель РФ Василий Небензя выдал, что Украина якобы подорвала ГЭС для того, чтобы иметь преимущество в контрнаступлении и нанести больше гуманитарных последствий для населения.