В Кельне прогремел взрыв возле ресторана, есть раненый: в сеть попало видео с вероятным взрывателем

Утром 16 сентября в центре Кёльна (Германия) прогремел мощный взрыв возле ресторана. В результате происшествия ранение получил один человек.

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В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание Bild.

Взрыв около 6:00 утра произошел у входа в ресторан и клуб Vanity Club. В здании также расположены офисные помещения. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место происшествия и оцепили территорию.

В результате взрыва обрушилась потолочная плитка у входа в здание и вылетели окна. Владелец здания называет происшествие терактом. Предприниматель отметил, что злоумышленник понимал, что в клубе находятся люди, которые могут быть ранены. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 100 тыс. евро.

При этом спикер полиции утверждает, что нет никаких признаков террористического мотива преступления. Сейчас немецкие полицейские и прокуроры расследуют взрыв, произошедший в центре города.

Напомним, на территории казарм Военно-воздушных сил Бундесвера, расположенных в немецком Кельне, зафиксирован акт саботажа. Неизвестные через дыру в изгороди проникли в казармы и, вероятно, отравили воду в водопроводе. В настоящее время на месте работают следователи.