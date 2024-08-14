На территории казарм Военно-воздушных сил Бундесвера, расположенных в немецком Кельне, зафиксирован акт саботажа. Неизвестные через дыру в изгороди проникли в казармы и, вероятно, отравили воду в водопроводе. В настоящее время на месте работают следователи.

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По словам спикера Бундесвера Арно Коллаца, подозрение в саботаже является предварительным, однако не исключается, что это акт терроризма или диверсия. Он подтвердил, что доступ к казармам сейчас закрыт, ведется следствие.

Акт саботажа был обнаружен оперативной службой, когда датчики зафиксировали "аномальные показатели воды". Практически сразу была обнаружена дыра в изгороди, ведущей к водопроводу казармы. Исследование воды продолжается, и, по словам экспертов, может занять некоторое время.

В Бундесвере отказались предоставить информацию, был ли нанесен вред здоровью военнослужащим.

Депутаты Бундестага Маркус Фабер и Константин фон Ноц заявили, что за довольно короткий срок произошли сразу два инцидента на разных военных базах в Германии. Именно поэтому не исключается версия о диверсии России.

"По близости по времени инцидентов в двух казармах можно предположить, что враждебный нам субъект хочет продемонстрировать здесь у нас свои диверсионные возможности. Наиболее заинтересованный субъект – это Путин", – отметил Маркус Фабер.

Аналогичное мнение выразил Константин фон Ноц.

На то, что это действительно диверсия, указывает место преступления. Казармы военно-воздушных сил Бундесвера в Кельне не являются типичным военным объектом. Кроме обычных военных, здесь размещены сразу три высших командных органа.

Также именно здесь базируются две части авиационной готовности Федерального министерства обороны и другие командные органы Бундесвера.

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